«Выбрасывать меньше не станут»: депутат об эвтаназии бездомных животных Бурматов раскритиковал идею самарских депутатов усыплять бездомных животных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение депутатов Самарской губернской думы усыплять бездомных животных является резонансным и никак не повлияет на ситуацию: выбрасывать собак на улицы меньше не станут, уверен первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В беседе с НСН он подчеркнул, что у регионов есть возможности решить проблему без жестоких мер: наказывать тех, кто выкидывает животных, строить приюты без использования бюджетных средств, проводить льготные стерилизацию и вакцинацию.

Но вместо этого берут и принимают решения, которые вызывают возмущения. Российская академия наук установила, что умерщвление животных не сокращает популяцию. От того, что их начнут убивать, выбрасывать меньше не станут. Надо бороться с причиной — безответственными хозяевами, — высказался парламентарий.

По его словам, обращения из Самарской области от возмущенных граждан приходят сотнями. Бурматов также отметил, что усыплять животных дороже, чем помещать в приюты. Для того, чтобы усыплять животных, нужно подписать контракт с организацией, который сегодня обойдется в десятки миллионов рублей.

Самое дорогое то, что по документам будет называться утилизацией биологических отходов. Зато на эвтаназии можно заработать денег, и кто-то их заработает, — заключил депутат.

В конце февраля закон об эвтаназии бездомных животных приняли в Республике Тыва. Согласно заключению, меры касаются социально опасных представителей. Документ позволяет применить умерщвление животного, если было подтверждено его устойчивое агрессивное поведение.