Выборы в новых регионах РФ могут провести, несмотря на военное положение «Ведомости»: выборы в новых регионах проведут, несмотря на военное положение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избиратель во время голосования на выборах

Администрация президента хочет провести выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас власти обсуждают этот вопрос с юристами и намерены сократить сроки избирательных действий на треть.

По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сроки могут сокращать при назначении повторных или досрочных выборов. По словам источника, рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать кампанию в июле.

Другой собеседник газеты заявил, что также можно было бы внести поправки в закон о военном положении, которые позволили бы провести выборы. Еще один источник уточнил, что пока такие поправки не разрабатываются.

Ранее сообщалось, что власти ДНР не планируют делегировать своих представителей в Совет Федерации как минимум до принятия новой республиканской конституции или до выборов главы и Народного совета ДНР, которые должны пройти в сентябре 2023 года. Аналогичным образом могут поступить и в других новых регионах.