«Выборы проводить не надо»: Делягин о голосовании во время СВО Делягин счел нецелесообразным проведение выборов во время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Делягин

Выборы президента России составляют незначительную часть расходов федерального бюджета, поделился мнением с NEWS.ru замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Депутат считает, что избирательная кампания в условиях военной операции нецелесообразна, хотя в обществе доминирует другая точка зрения.

С экономической точки зрения расходы на выборы — это незначительная сумма. Конечно, если сравнивать со стоимостью лечения раненых, зарплатами людей, стоимостью военной техники и обмундирования, это очень большая сумма. <...> Но на фоне федерального бюджета это незначительные деньги, которые не влияют примерно ни на что, — сказал он.

Делягин признался, что не поддерживает проведение выборов в условиях СВО. Но выборы проводятся, поскольку общество хочет жить прежней жизнью, отметил он. Он указал на бытующее в стране мнение, что чрезмерная мобилизация является зловредной.

Ну, соответственно, мы проводим выборы. Это не является экономической проблемой ни в малейшей степени, — отметил парламентарий.

Делягин также указал, что выборы президента России помогли выявить людей, подверженных внушению врага. Он сказал, что террористы сожгли часть свое агентуры, которая всего лишь вливала зеленку в урны, а ведь могла бы пойти закладывать мины и жечь военкоматы.