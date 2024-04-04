«Выбора нет»: Путин озвучил острый вопрос для российской экономики Путин: в РФ нужно повышать производительность труда или завозить рабочую силу

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Президент России Владимир Путин

У России нет выбора: нужно либо повышать производительность труда, либо завозить рабочую силу из-за границы, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов. Так глава государства описал пути решения проблемы дефицита кадров, с которой экономика столкнется в ближайшие годы из-за демографического кризиса. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

У нас выбора большого нет — или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда, — сказал он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.

В свою очередь член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов отметил, что в России необходимо ужесточить миграционный контроль. По его словам, такие иностранные граждане должны приезжать на конкретную работу и на определенный срок. Он также отметил, что в СПЧ начали разрабатывать законодательство по борьбе с этническими анклавами. Такую задачу поставил сам президент Владимир Путин, напомнил Кабанов.