«Выбор каждого»: Хинштейн поставил точку в вопросе о запрете VPN в России Хинштейн: использовать VPN в России не запрещается

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Использование VPN в России на данный момент не запрещено, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Анатолий Хинштейн на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Он напомнил, что эта технология обманывает сети, а пользователь доверяет ей все свои данные. Поэтому, отметил депутат, использование VPN — это выбор каждого, передает РИА Новости.

Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности, поэтому это выбор каждого, — констатировал Хинштейн.

Большинство VPN использует данные, которые предоставляют им пользователи, добавил он. Депутат признался, что сам старается не пользоваться технологией, потому что «это неправильно».

Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром, — отметил он.

Ранее Хинштейн заявил, что блокировка YouTube в России вряд ли целесообразна, пока не будет создана полноценная альтернатива. Он добавил, что все больше шансов заменить видеохостинг появляется у Rutube. Однако решение необходимо принимать, учитывая все необходимые последствия, заключил депутат.