«Выбор человека»: в ГД оценили возможное возвращение Coca-Cola в Россию Депутат Леонов: возвращение Coca-Cola в РФ не повлияет на состояние россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение Coca-Cola в РФ не повлияет на состояние россиян, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что никакой разницы между этим напитком и другими сладкими газировками нет. По его словам, пить или не пить их — выбор каждого человека.

Что касается напитка Coca-Cola, я не вижу разницы между любыми другими напитками, содержащими сахар. Это выбор человека. Не будет Coca-Cola, Fanta и Pepsi, будут другие бренды. Это никак не повлияет на общее состояние людей в нашей стране, — пояснил депутат.

Как подчеркнул Леонов, регистрация товарного знака не подразумевает под собой возвращение на российский рынок. Парламентарий предположил, что Coca-Cola просто хочет сохранить за собой товарный знак, чтобы другие компании не смогли его себе присвоить.

Товарный знак — юридическое оформление коммерческого названия в нашей стране. Я думаю, компания Coca-Cola сейчас занимается оформлением, регистрацией товарного знака, чтобы его никто в России не взял себе. Это связано с маркетингом и защитой интеллектуальной собственности, — добавил Леонов.

Ранее Coca-Cola подала три заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков. Речь идет о трех брендах американской компании — Coca-Cola, Sprite и Fanta.