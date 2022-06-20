«Выбила стул, на котором сидела в ЕС»: Климов о блокаде Калининграда Литвой Сенатор Климов: Литва блокадой Калининграда выбила стул, на котором сидела в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Климов

Вильнюс своим решением ввести ограничение на транзит в Калининград некоторых грузов, оказавшихся под санкциями ЕС, «выбил стул», на котором сидел в Евросоюзе, заявил глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов. По его словам, если ЕС не решит эту проблему, для России документы о членстве Литвы в организации будут дезавуированы, передает РИА Новости.

Начав блокаду Калининграда, Литва нарушила соглашение, «выбив стул», на котором сидела в качестве страны-члена ЕС, — сказал Климов.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов. Он отметил, что блокада, в том числе, затрагивает обязательства Евросоюза.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал решение Литвы незаконным и пообещал за это «далеко идущие последствия». По словам главы региона, Вильнюс нарушил положения документов в рамках Всемирной торговой организации, в частности, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) и Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).