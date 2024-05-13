Вячеслав Володин оценил кандидатуру Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера Володин: Патрушев трудом и результатами доказал, что достоин поста вице-премьера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Министерства сельского хозяйства России, трудом и результатами доказал, что он достоин рассмотрения его кандидатуры на пост вице-премьера кабинета министров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Назначить Патрушева на эту должность предложил премьер-министр Михаил Мишустин, инициативу сейчас рассматривают депутаты ГД, передает РИА Новости.

Нам нужно бережно относиться к кадрам. Здесь нет ни одного случайного человека. Два министра предлагаются на должность заместителя председателя правительства по итогам работы. <...> Патрушев своим трудом доказал [профпригодность], результат есть, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новой должности Сергея Шойгу, до этого возглавлявшего Минобороны РФ. Он занял пост секретаря Совбеза России и возьмет на себя курирование работы ФСВТС. Указ вступает в силу в день подписания.

До этого глава государства внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ. Также российский лидер предложил не менять руководство Росгвардии, оставив на посту главы ведомства Виктора Золотова.