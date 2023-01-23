«Вы там не заснули?»: Лавров обратился к западному журналисту Лавров поинтересовался самочувствием журналиста на пресс-конференции в ЮАР

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ЮАР поинтересовался состоянием здоровья западного журналиста. Главе ведомства показалось странным поведение представителя прессы. Сначала Лавров предположил, что журналист уснул.

Вы там не заснули случайно? Что-то произошло? — спросил министр.

Спустя пару секунд выяснилось, что с журналистом все в порядке. То, что вызвало такую реакцию Лаврова, осталось за кадром. Далее министр продолжил свою мысль об освещении событий различными СМИ. Он сообщил, что при работе с информацией журналисты часто вырывают фразу из контекста и таким образом отрабатывают интересы своего правительства.

И то, что явилось результатом нынешней ситуации на Украине, всем честным исследователям прекрасно известно, — заключил глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что отношения России с Западом уже имеют характер не гибридной, а практически настоящей войны. Таким образом он охарактеризовал ситуацию на Украине.