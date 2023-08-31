Вузы проинструктируют персонал и студентов о действиях при ЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вузы проведут с 1 по 10 сентября дополнительный инструктаж с персоналом и студентам по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС. Соответствующее поручение было отдано образовательным учреждениям Минобрнауки.

Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 года дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Некоторое время назад аналогичный инструктаж прошли преподаватели школ и колледжей. С учащимися были проведены уроки безопасности и тренировки по эвакуации сотрудниками МЧС России.

Эксперт по безопасности Константин Белоусов отметил, что такие занятия необходимы. По его словам, даже если человек прочел инструкцию, но сам не выполнил описанные действия, в экстремальной обстановке может растеряться.