Вузам предложат добровольно участвовать в Болонском процессе КПРФ внесла в Госдуму законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о добровольности участия образовательных организаций высшего образования в Болонском процессе. Как пишет РИА Новости, документ предусматривает, что программы специалитета могут быть реализованы по всем специальностям и направлениям подготовки в вузах.

Представляется целесообразным восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования, — уточняется в пояснительных материалах к проекту.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что исключение российских вузов из Болонской системы образования никак не повлияет на предстоящую приемную кампанию 2022/23 учебного года. Как отметили в ведомстве, набор на бакалавриат и магистратуру будет открыт, как и планировалось задолго до заявления Болонской группы. Будущее национальной системы высшего образования там видят в уникальном сочетании специалитета, бакалавриата и магистратуры.