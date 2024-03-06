Вторых детей стали рожать чаще, когда за первенца еще не давали маткапитал Голикова: число рождений вторых детей в РФ с 2007 по 2020 год выросло на 68%

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Число рождений вторых детей в России выросло почти на 70% с 2007 по 2020 год, когда материнский капитал еще не давали за первого ребенка, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в 2002 году, когда стартовала программа, маткапитал составлял 250 тысяч рублей, что было эквивалентно $10 тысячам.

За период действия материнского капитала, пока он распространялся только на второго ребенка, количество вторых рождений в России увеличилось на 68%, — сказала Голикова.

По ее словам, изначально маткапитал рассчитывался «по-честному, под жилье». В 2002 году он вводился для рождения второго ребенка, а не первого, как сейчас, отметила Голикова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении размера материнского капитала на второго и третьего ребенка до 1 млн рублей с 1 февраля 2025 года. Авторами инициативы выступили депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Росси — За правду». Экономист Сергей Смирнов допустил, что предложение будет одобрено правительством, если Минфин найдет деньги на эти цели.

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала уже был проиндексирован. Теперь размер выплаты при рождении первого ребенка составляет 630 тысяч рублей, за второго ребенка — 833 тысячи рублей. При этом родителям, уже получившим выплату за первенца, при рождении второго ребенка положена доплата в размере порядка 202 тысяч рублей, сообщали в правительстве.