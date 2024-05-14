Второй пошел? Что известно об аресте кадровика Минобороны РФ Кузнецова

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

Следствие арестовало главного кадровика Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. В чем обвиняют Кузнецова, что известно об аресте второго крупного чиновника в военном ведомстве за короткое время, есть ли третий?

В чем обвиняют Юрия Кузнецова, арестован ли он

Информация о задержании генерала Кузнецова появилась вечером 13 мая. Вскоре ее подтвердили источники ТАСС. По утверждению ряда Telegram-каналов, уже 12 мая Кузнецов отсутствовал на рабочем месте. В его служебном кабинете и дома прошли обыски. Расследование ведет Главное военно-следственное управление Следственного комитета.

«Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил источник агентства.

13 мая СМИ обратили внимание, что в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Васильевича Кузнецова, что совпадает с именем, фамилией и отчеством начальника управления. Судебное заседание состоялось в тот же день.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что Кузнецов был арестован. По информации издания, Кузнецов проходит по статье о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Подробностями по делу поделился Следственный комитет. По данным следствия, в 2021–2023 годах на посту начальника 8-го управления Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур.

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, отмечает СК РФ.

Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Кто он такой, чем Юрий Кузнецов занимался в Минобороны

Юрию Кузнецову 55 лет, он окончил Краснодарское высшее военное училище, академию РВСН и Военную академию Генштаба. В 2010 году президент Дмитрий Медведев назначил Кузнецова начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, в ведении которого находится Служба защиты гостайны. На сайте Минобороны отмечается, что Кузнецов «проходил службу на различных должностях Службы защиты государственной тайны».

По данным «Канала специального назначения», «одна из названых причин [задержания] — деятельность Кузнецова на должности начальника службы ЗГТ».

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении Кузнецова начальником Главного управления кадров Минобороны. На сайте МО РФ он до сих пор значится в этой должности, сообщений о прекращении его полномочий не было.

Минобороны в своей справке отмечает, что Кузнецов — заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук, награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и различными медалями.

Главное управление кадров Минобороны РФ, начальником которого значится Кузнецов, занимается кадровой политикой ВС РФ — в том числе планированием, организацией и контролем комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту, работой с офицерами запаса, организацией награждения военнослужащих и гражданских служащих, а также профилактикой коррупционных правонарушений.

Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов (в центре)

Связано ли задержание Кузнецова с делом Тимура Иванова

Это уже второе уголовное дело, которое расследуется на фоне смены руководства в Минобороны РФ. 23 апреля был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (порядка миллиарда рублей) в виде строительных услуг и отправили под арест.

Адвокаты экс-замминистра опровергли слухи о том, что Иванову предъявили обвинение в госизмене. Официальной информации о связи между «строительным» делом Иванова и делом Кузнецова на данный момент нет.

Фото: МО РФ Тимур Иванов

Есть ли новые задержания в Минобороны, что происходит с заместителями министра

26 апреля после ареста Иванова Telegram-канал BRIEF со ссылкой на собственные источники сообщил, что на допрос в ФСБ были вызваны еще двое заместителей министра. Канал предполагает, что это могут быть Руслан Цаликов и Алексей Криворучко.

13 мая Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Цаликов, предположительно, написал рапорт об отставке. Ту же информацию написал канал Win/Win, рапорт был написан на имя Сергея Шойгу, который пока является врио министра обороны. BRIEF со ссылкой на источник сообщил, что Криворучко написал рапорт об отставке еще две недели назад, после ареста Иванова.

Минобороны эту информацию не комментировало.

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