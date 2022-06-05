Второй полк «Авангардов» готовится заступить на боевое дежурство

Фото: Министерство обороны РФ

Второй полк, который оснащен гиперзвуковым боевым комплексом «Авангард», готовится заступить на боевое дежурство в составе Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения, сообщил телеканалу «Звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он отметил, что первый полк уже начал дежурство в полном составе.

Сейчас один полк в полном составе стоит, второй полк готовится к заступлению на боевое дежурство. И это реальность сегодняшнего дня. Кстати, с точки зрения воздействия противоракетной обороны на это оружие здесь даже говорить не о чем с точки зрения ему противодействия. Они даже не могут себе представить, как по нему можно сегодня противодействовать, — сказал Каракаев.

В конце прошлого года Каракаев отметил, что в планах России поставить на боевое дежурство сразу четыре ракетных полка. Задействованы будут ракетные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс». Дежурить полки будут на территории Ужурского и Ясненского ракетных соединений, а также в Тверской и Кировской областях.

В апреле на территории Свердловской области состоялись учения РВСН. Маневры производились для проверки местного ракетного объединения. Задействованы были больше двух тысяч военных и 200 единиц техники. Проверялась слаженность взаимодействия военнослужащих, определялся уровень подготовки боевого состава. Кроме того, специалисты дали оценку возможным маневрам новых образцов вооружения.