Сына Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг сообщил, что второго сына экс-судьи Янгулбаева Байсангура внесли в список террористов и экстремистов

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Байсангур Янгулбаев

Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Байсангура в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. Ранее в аналогичный список попал и старший сын Янгулбаева — Ибрагим.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что, по его информации, братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы модерировали Telegram-канал оппозиционного движения 1ADAT.

В январе Кадыров обвинил семью судьи в террористической деятельности. Позднее в Нижнем Новгороде вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру, где проживали Янгулбаев и его супруга. Им передали постановление следствия о приводе на допрос. Тогда силовики забрали с собой только Мусаеву, поскольку Янгулбаев имел иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Как утверждают в полиции, в отделении Мусаева якобы кричала и оскорбляла сотрудников, а в момент составления протокола расцарапала полицейскому лицо.