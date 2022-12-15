Вторая за два дня МБР «Ярс» встала на боевое дежурство под Калугой Минобороны России: на дежурство в Козельском соединении встала вторая за два дня МБР «Ярс»

Фото: Министерство обороны РФ

Вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» встала на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении, сообщили в Минобороны России. Загрузка ракеты стационарного шахтного базирования показана на видео.

В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку, — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в Ракетных войсках стратегического назначения первым перевооружают на «Ярс» стационарного базирования именно Козельское соединение.

Ранее военнослужащие Козельского ракетного соединения провели загрузку МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку. Технологическая операция 13 декабря длилась несколько часов. Командир Козельского соединения Алексей Соколов заявил, что новый образец ракетно-ядерного оружия «позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне».

Позже британская газета Daily Mail писала, что Россия «послала сигнал Западу», когда загрузила в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении МБР «Ярс». Демонстративный показ стратегического оружия «напоминает о ядерной угрозе», отмечалось в публикации.