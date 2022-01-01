«Всё не то»: Захарова отказалась от традиционных пожеланий на Новый год Захарова пожелала всем настоящей любви в Новом году

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиян с Новым годом и пожелала всем «настоящей живительной любви», которая помогает преодолеть все испытания. Дипломат сначала отправила свое сообщение с пожеланиями родным и друзья, но после того, как многие из них назвали ее слова правильными, она решила опубликовать это поздравление в своем Telegram-канале. Захарова призналась, что начинала сообщение с традиционных пожеланий «здоровья, мира и благополучия», но после этого стирала, понимая, что это «все не то».

Желаю всем нам одного — любви. Любви не к кому-то или чему-то одному. А настоящей живительной любви, которая освещает и освящает нас изнутри, даруя божественную силу преодолеть все испытания и преумножить свет. С верой и любовью, ваша Маша, — написала Захарова.

Незадолго до полуночи дипломат также опубликовала селфи на фоне новогодней елки.

Президент РФ Владимир Путин в этот раз тоже решил отказаться от традиционного обращения на фоне Кремля и выступил с поздравлениями в окружении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Путин назвал 2022-й годом консолидации общества, который был полон судьбоносных решений, ставших рубежом, заложившим основу независимости государства.