«Вся страна будет гордиться»: Путину показали планы развития города РФ Путин — о планах развития Грозного: страна будет гордиться происходящим в Чечне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном

Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями сообщил, что ознакомился с планами развития столицы Чечни города Грозного, соответствующее видео опубликовано на сайте Кремля. По его словам, вся страна будет гордиться тем, что происходит в республике.

Вот недавно только Рамзан [Кадыров] мне показывал планы развития Грозного, показал район, какой планируется к строительству. Не сомневаюсь, что мы это сделаем все вместе, и Чечня будет гордиться, и вся страна будет гордиться тем, что происходит в Чечне, — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что его удивил тот темп, с которым развивается регион. По его словам, в Чечне за последнее время было сделано очень много благодаря самим местным жителям.

Ранее Владимир Путин заявил, что культурный код России заключается в уважении к Родине и к старшим, в любви друг к другу. По его словам, именно на этом основана стабильность государства.

Также глава государства пообщался с многодетными семьями из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также из других регионов РФ. По его словам, семьи, в которых растут трое или даже больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России. Он подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.