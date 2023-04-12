Вся Госдума захотела вернуть Twitter Депутаты всех думских фракций попросили генпрокурора разблокировать Twitter

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от всех фракций подписались под обращением партии «Новые люди» к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Twitter, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа. От «Единой России» обращение подписал Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, от «Справедливой России — За правду» — Николай Новичков и Яна Лантратова, от ЛДПР — Ярослав Нилов и депутат Станислав Наумов, а также другие парламентарии.

Обращаемся к вам с просьбой провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, нарушающих российское законодательство, направить данные материалы руководству соцсети с предложением удалить или соответствующим образом промаркировать данные материалы и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений, — говорится в документе.

Ранее в Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter. В РКН пояснили, что соцсеть не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, из-за которых к ней и был ограничен доступ. В ведомстве отметили, что благодаря отечественным платформам российские пользователи не испытывают нехватки источников получения информации.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что поддерживает предложение депутата ГД Антона Горелкина о разблокировке Twitter. Мизулина сообщила, что это одна из самых популярных площадок в мире, и она сама собирается завести там аккаунт.