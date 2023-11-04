ВСУ за сутки потеряли под Купянском до 125 солдат Минобороны: ВСУ потеряли под Купянском до 125 солдат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация на Купянском направлении ударила по пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Также ВС России уничтожили артиллерию и минометный расчет ВСУ, за сутки Украина потеряла до 125 солдат.

Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, — отметил Зыбинский.

По его словам, при завязавшейся контрбатарейной борьбе артиллерия «Запада» ликвидировала в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного два артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет.

Боевые самолеты «Запада» ударили по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки, а экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 — по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, добавил офицер.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области начали превышать численность солдат, прибывающих в зону спецоперации. Он уточнил, что речь идет о потерях солдат Украины близ населенного пункта Синьковка.