ВСУ за сутки потеряли до 630 военных на Донецком направлении МО РФ: ВСУ потеряли до 630 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

Фото: МО Украины

Украинская армия потеряла до 630 военных в зоне ответственности группировки «Юг», сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, также российским бойцам удалось ликвидировать четыре бронированные машины и 12 автомобилей противника.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей, — отметили в МО.

Кроме того военнослужащие группировки «Юг» отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены американские гаубицы М198 и М777, орудия М119 производства США и британские L119, а также две станции РЭБ. Ликвидировано 11 полевых складов боеприпасов противника.

Ранее командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев рассказал, что российский ЗРК «Витязь» одномоментно уничтожил 12 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. По его данным, цель была успешно захвачена на дальности около 90 километров, а поражение было нанесено на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки.