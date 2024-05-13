ВСУ выпустили в сторону России два реактивных снаряда и шесть бомб Минобороны: ПВО сбила два реактивных снаряда над Белгородской областью

Вооруженные сиды Украины предприняли попытку атаковать территорию Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО сбила две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.

Около 19.30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации. <...> Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Незадолго до работы систем противовоздушной обороны во всем регионе работала сирена ракетной опасности. Она беспрерывно работала на протяжении 33 минут. После глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что сигналы отменили.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что резкая активизация ВСУ на границе с Россией связана с тем, что РФ приступила к созданию полосы безопасности. Военный эксперт подчеркнул, что с этим связано нанесение мощного удара по Белгороду 12 мая. Он отметил, что атаки по российским территориям являются местью со стороны ВСУ на действия ВС РФ.

Дандыкин заявил, что удары по Белгороду показывают «террористическую сущность» Украины. По его словам, как только Россия начала создавать полосу безопасности, ВСУ начали наносить удары всеми возможными средствами, в том числе и при помощи авиации.