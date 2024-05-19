ВСУ выпустили ракеты ATACMS и более 60 дронов по России ночью МО РФ: средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в ночь на 19 мая

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Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько российских регионов в ночь с 18 на 19 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В небе над Крымом дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 57 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на регион. В результате удара загорелся храм Сергея Радонежского, возведенный в 1846 году. Огонь охватил кровлю, тушением возгорания занимаются пожарные расчеты. При атаке два мирных жителя получили осколочные ранения.

До этого Минобороны России сообщило об ударе экипажей штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Пилоты использовали неуправляемые авиационные ракеты.