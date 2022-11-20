ВСУ выпустили по территории ЗАЭС более 20 крупнокалиберных снарядов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины 19 ноября выпустили 11 крупнокалиберных артснарядов по Запорожской атомной станции, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, еще 14 снарядов ВСУ запустили по ЗАЭС утром 20 ноября. Он пояснил, что стрельба велась из подконтрольного Киеву населенного пункта Марганец в Днепропетровской области. Огневые средства ВСУ были подавлены ответным огнем российских военных.

Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции, — сказал Конашенков.

Он отметил, что утром 20 ноября восемь крупнокалиберных снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса № 2. Также два снаряда были выпущены по линии электропередачи, которая питает электростанцию, добавил Конашенков.

По его словам, после обстрелов радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме. О последствиях не сообщается, они будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома, пояснил Конашенков.

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что массированный обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ повредил стратегические объекты электростанции. По его словам, удары украинской артиллерии пришлись непосредственно по территории станции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ. Он указал, что ядерная угроза исходит не от Москвы, а конкретно от Киева. Руководитель региона добавил, что пока международные организации «вовсю трубят» о ядерной угрозе со стороны России, украинские структуры «беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе».