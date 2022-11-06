ВСУ выпустили по Энергодару и ЗАЭС 15 крупнокалиберных снарядов Минобороны России: ВС РФ уничтожили гаубицу «Мста-Б», из которой ВСУ обстреливали Энергодар и ЗАЭС

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки дважды обстреляли Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, всего было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов из установок «Мста—Б». Он подчеркнул, что российские военные ответным огнем подавили огневые средства противника.

В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодар и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел вёлся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области. В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ, — сказал Конашенков.

По его словам, радиационная обстановка на ЗАЭС находится в норме. После обстрела ВСУ промышленной зоны из строя вышла линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение Энергодара, добавил Конашенков.

Также в ДНР ВС РФ уничтожили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка, 120 снарядов для РСЗО HIMARS, 250 снарядов для РСЗО «Смерч», а также склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС. По его словам, силы СБУ продолжают обстрелы станции, несмотря на визит делегации МАГАТЭ.

Агентство в свою очередь сообщило, что Запорожская атомная станция лишилась доступа к внешнему электроснабжению после серии ночных обстрелов. В докладе сообщалось, что ЗАЭС начала получать питание от резервных дизельных генераторов.