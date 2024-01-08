ВСУ выпустили два беспилотника в сторону Брянской области Минобороны: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: МО Украины

Вечером 8 января Вооруженные силы Украины попытались с помощью дронов атаковать территорию России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, два беспилотника были уничтожены над Брянской областью.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, — сказали в МО.

Также 8 января российские силы ПВО перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей на территории России, сообщает Минобороны РФ. По данным военных, снаряд был сбит в районе семи утра.

Вместе с тем ведомство сообщило, что Вооруженные силы России 8 января нанесли удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны уточнили, что при ударах в том числе использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, указали в МО.