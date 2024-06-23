ВСУ применили чешскую РСЗО против российского региона Минобороны: ПВО сбила три снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России с помощью реактивной системы залпового огня чешского производства «Вампир», сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили три снаряда над Белгородской областью.

Около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня чешского производства «Вампир». Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Вампир» уничтожены над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Губернатор Вячеслав Гладков 23 июня сообщил, что украинская армия за последние сутки выпустила по территории Белгородской области более 110 снарядов. По словам главы региона, при артиллерийском обстреле погиб один человек, им оказался житель села Салтыково, он скончался до приезда скорой.

Гладков уточнил, что 57 боеприпасов противник выпустил по Белгородскому району. Украинские войска также использовали беспилотники, один из них был сбит средствами противовоздушной обороны. Житель хутора Климовое получил травмы, его доставили в больницу Белгорода с контузией.