ВСУ выпустили 15 снарядов РСЗО Vampire по России Минобороны: ПВО сбила 15 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины выпустили в сторону российской территории 15 снарядов РСЗО Vampire, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, все воздушные цели были ликвидированы над Белгородской областью.

Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — сказали в МО.

Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные ударили беспилотниками-камикадзе по населенным пунктам Дроновка и Головчино в Грайворонском городском округе. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Как отметил Гладков, в результате атаки в Дроновке часть жителей осталась без света. В Головчино дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного дома, там выбито окно и посечен забор. Кроме того, был поврежден один легковой автомобиль.

Также ВСУ ударили по селу Ясные Зори Белгородского района при помощи беспилотного летательного аппарата. Противник сбросил с дрона взрывное устройство на здание местного сельхозпредприятия. В результате атаки никто не пострадал.