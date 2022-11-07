ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили семь крупнокалиберных снарядов по ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

ВСУ обстреляли территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, рассказали в Минобороны России. В ведомстве заявили, что очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на томной электростанции.

В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС. По его словам, силы СБУ продолжают обстрелы станции, несмотря на визит делегации МАГАТЭ.

Агентство в свою очередь сообщило, что Запорожская атомная станция лишилась доступа к внешнему электроснабжению после серии ночных обстрелов. В докладе сообщалось, что ЗАЭС начала получать питание от резервных дизельных генераторов.