ВСУ обстреляли территорию промзоны Запорожской АЭС, выпустив семь крупнокалиберных артиллерийских снаряда из подконтрольного украинским войскам района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, рассказали в Минобороны России. В ведомстве заявили, что очередной обстрел продолжает провокации Киева с целью создания угрозы техногенной катастрофы на томной электростанции.
В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.
В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС. По его словам, силы СБУ продолжают обстрелы станции, несмотря на визит делегации МАГАТЭ.
Агентство в свою очередь сообщило, что Запорожская атомная станция лишилась доступа к внешнему электроснабжению после серии ночных обстрелов. В докладе сообщалось, что ЗАЭС начала получать питание от резервных дизельных генераторов.