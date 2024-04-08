ВСУ вновь нацелились на Запорожскую АЭС Постпред РФ Ульянов: периметр ЗАЭС вновь стал мишенью ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы Украины вновь начали обстреливать периметр Запорожской АЭС, несмотря на то, что воздерживались от ударов с ноября 2022 года, написал в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, до этого атаки были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар.

С 20 ноября 2022 года ВСУ воздерживались от ударов по Запорожской АЭС в пределах ее периметра. Нападения были направлены на близлежащую промзону и город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи. 7 апреля сама ЗАЭС снова стала мишенью, — отметил дипломат.

Ранее пресс-служба атомной электростанции передавала, что ЗАЭС подверглась атаке боевыми дронами ВСУ, однако нарушений в работе систем и повреждений критической инфраструктуры зафиксировано не было. Под удар попали районы азотно-кислородной станции и грузового порта.

В середине марта Международное агентство по атомной энергии в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не назвало виновную в ударе сторону. По мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью. Он призывал стороны к полному соблюдению пяти установленных Совбезом ООН в мае 2023 года принципов и максимальной сдержанности.