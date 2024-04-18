ВСУ ударили по России ракетами «Точка-У», БПЛА и РСЗО «Вампир» МО РФ: ПВО сбила над тремя регионами ракеты «Точка-У», БПЛА и реактивные снаряды

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории России с помощью оперативно-тактических ракет «Точка-У», реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сработали в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях. Были сбиты две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов, 20 дронов и пять малоразмерных воздушных шаров.

Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты, 20 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, перехвачен один БПЛА и уничтожены три малоразмерных воздушных шара над территорией Воронежской области, — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Она сбила 21 воздушную цель на подлете к городу. В результате атаки украинских войск пострадали два человека, также в одном из поселков поврежден частный дом.