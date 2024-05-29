ВСУ ударили «Градом» и беспилотником по российскому региону МО РФ: средства ПВО сбили над Белгородской областью БПЛА и семь снарядов «Град»

Украинские вооруженные силы совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области в ночь на 29 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом один беспилотный летательный аппарат и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град».

Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинских войск по городу Грайворону в Грайворонском городском округе. По его словам, противник использовал БПЛА. В результате детонации беспилотника в одном из местных домовладений выбиты окна.

До этого Минобороны России сообщило, что украинские войска атаковали Белгородскую область управляемой авиационной бомбой Hammer и РСЗО «Ольха». Средства противовоздушной обороны сбили над регионом одну бомбу и один реактивный снаряд.

Также ранее средства ПВО отразили еще одну атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным Минобороны России, в небе над регионом были сбиты четыре украинских беспилотника самолетного типа.