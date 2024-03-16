Системы ПВО сбили 15 снарядов в небе над Белгородской областью Минобороны: 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire сбили над Белгородской областью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, попытку украинской армии совершить новую атаку на российский регион пресекли около 17:00 мск.

Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны украинских войск. Так, в Минобороны России сообщили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион в ночь на субботу, 16 марта. По данным ведомства, Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО Vampire. Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявил, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом он отметил, что российские силы отражают атаки.