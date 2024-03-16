ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область Минобороны: еще два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, попытку совершить новую атаку на российский регион пресекли около 15:30 мск.

Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате атаки ВСУ утром 16 марта погибли двое жителей Белгорода. Еще три человека пострадали. Глава региона уточнил, что системы ПВО сбили над регионом восемь снарядов РСЗО «Вампир». Двое пострадавших получили закрытые черепно-мозговые травмы, еще у одного диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча.

Из-за активных обстрелов Белгородской области власти региона отменили занятия в школах и колледжах 18 и 19 марта. Гладков также рекомендовал отказаться от посещения детских садов. Кроме этого, 17 и 18 марта не будут работать торговые центры в Белгороде и области.