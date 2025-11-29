День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 09:20

ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью пяти БПЛА за час

Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять БПЛА над Волгоградской областью за час

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией Волгоградской области, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атаки велись в период с 07:00 до 08:00 мск.

Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие не стали госпитализироваться. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым. Также силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА над территорией Волгоградской области.

Волгоградская область
Минобороны РФ
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина направила делегацию в США для обсуждения плана Трампа
В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
В ГД ответили, останется ли Зеленский при власти после отставки Ермака
Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети
Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков
Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены
Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут
Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова
Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов
Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут
Названа причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака
Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку
В Подмосковье задержали завербованного Украиной террориста
Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари
В США раскрыли, от чего отказался Уиткофф в переговорах с Европой
На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке
Всемирный день секса 30 ноября: история и идеи для празднования
В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.