ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью пяти БПЛА за час Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять БПЛА над Волгоградской областью за час

Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией Волгоградской области, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атаки велись в период с 07:00 до 08:00 мск.

Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие не стали госпитализироваться. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым. Также силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА над территорией Волгоградской области.