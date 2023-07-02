ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в ДНР Минобороны РФ: российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале военного ведомства, украинские войска шли в наступление при поддержке боевых бронемашин.

На Краснолиманском направлении <...> ВСУ предприняли попытку атаки позиций российских войск. В результате слаженной работы артиллерийских подразделений и экипажей армейской авиации группировки войск «Центр» противник отошел, понеся значительные потери в технике и живой силе, — рассказал начальник пресс-центра.

Он уточнил, что в атаке участвовали 21-я и 63-я механизированные бригады ВСУ, использовавшие бронемашины и пикапы.

Савчук также отметил, что авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары, под которые попали десять районов сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Уничтожены два опорных пункта ВСУ. При контрбатарейной борьбе удалось поразить одну 152-мм гаубицу «Мста-Б» и три минометных позиции противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские подразделения отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Огнем артиллерии противник был остановлен в районе Макаровки, рассказал он. Офицер добавил, что артиллеристы «Востока» уничтожили пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.