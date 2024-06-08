ВСУ пытались атаковать дроном российский регион Минобороны: над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ

Фото: МО Украины

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. Как отмечается, дрон самолетного типа перехватили в 10:40 мск.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 8 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала поселок Прохоровка в Белгородской области с применением трех беспилотников. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены два жилых дома и храм.

Также сообщалось о перехвате украинского беспилотника над Северной Осетией. Цель, по данным российского Минобороны, была сбита средствами противовоздушной обороны в 08:40 мск.

Позже глава региона Сергей Меняйло уточнил, что БПЛА было три. По его словам, они пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Уточняется, что в результате произошедшего жертв и каких-либо разрушений нет.

Всего за ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны перехватили 25 беспилотников ВСУ. Киев предпринял попытки атак на Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую области, Крым, а также Краснодарский край. Больше всего беспилотников было направлено на Кубань и Крым.