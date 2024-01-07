ВСУ провалили четыре атаки на Купянском направлении Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Подразделения Западной группировки войск РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, в ходе боевых действий на данном участке СВО было уничтожено две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, — уточнили в МО.

Кроме того, Южная группировка войск нанесла поражение живой силе противника на Донецком направлении, добавило ведомство. По его информации, атака по позициям ВСУ происходила в районах Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки (ДНР). В общей сложности на данном направлении противник потерял до 300 человек, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Ранее подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным Минобороны, в данной точке проведения СВО также было ликвидировано до 45 военнослужащих украинской армии. Помимо этого, ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) и 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.