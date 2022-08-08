ВСУ повредили ЛЭП, питающую Запорожскую и Херсонскую области Минобороны России: ВСУ повредили ЛЭП «Каховская», подающую электричество в Запорожскую и Херсонскую области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские артиллеристы вновь нанесли удары по Запорожской атомной электростанции, в результате которых оказалась повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу энергии в Запорожскую и Херсонскую области, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также по его словам, на АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков до 500 МВт.

Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС <...>. В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», — сказал Конашенков.

Он добавил, что прибывшим пожарным расчетам задымление удалось ликвидировать. Персонал АЭС продолжает устранять последствия атаки украинской артиллерии.

Конашенков подчеркнул, что Украина совершает акты ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в районах Херсона и Запорожья.

Накануне ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Несущие элементы конструкции остались целыми, однако пострадало дорожное полотно и повреждена строительная техника.