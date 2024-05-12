ВСУ попытались повторно атаковать Белгород Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО ликвидировали дрон над Белгородской областью.

Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — уточнили в МО.

Ранее ведомство сообщило, что 12 мая ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. По информации ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.

Также в Сети появились кадры, предположительно, момента попадания снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. На них видно, как после прилета несколько этажей дома рушатся за считаные секунды, а улицу и ближайшие здания заволакивают густые клубы черного дыма. Судя по видео с камеры наблюдения, атака произошла в 11:21 по местному времени.