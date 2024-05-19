ВСУ попытались атаковать Россию из «Ольхи» Минобороны: ПВО отразила атаку ВСУ из «Ольхи» над Белгородской областью

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО «Ольха»

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию России с помощью системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, ПВО поразила воздушные цели над Белгородской областью.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три БПЛА над территорией Белгородской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее ВСУ ударили по центру города Шебекино из РСЗО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в результате пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. Глава региона добавил, что семь многоквартирных домов получили повреждения — в 98 квартирах выбило стекла. Помимо этого, осколки повредили 25 автомобилей.

До этого в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Гладков уточнил, что вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на село Петровка.

Также в Сети опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлен запуск ракет ATACMS по Крыму. Судя по кадрам, ВСУ могли выпустить по территории республики около десятка боеприпасов.

На видео можно увидеть, что запуск ракет производится с одной огневой позиции. При этом в небе остаются длинные дымовые следы. На кадрах слышно, что ракеты пролетают с громким протяжным звуком.