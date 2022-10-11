ВСУ попытались атаковать на купянском направлении Минобороны: ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать ВСУ позиции России на купянском направлении

Фото: Kostiantyn Liberov/AP/TASS

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ), в составе двух рот предприняли попытку атаковать позиции российских войск в районе населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что прорваться противнику не удалось, он был отброшен на исходные позиции.

На купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск. <...> В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции, — сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

Сутками ранее на краснолиманском направлении, артиллерией ВС РФ были сорваны все попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец у пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР. Также было остановлено украинское наступление на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ за сутки потеряли там более 60 солдат и девять танков.

Кроме того, Минобороны доложило о достижении результатов массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По данным МО РФ, поражены все намеченные цели.