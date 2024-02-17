Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский беспилотник сбили в Брянской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон ВСУ был нейтрализован средствами противовоздушной обороны около 20:40 мск.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — сообщило Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем Telegram-канале, что украинский БПЛА был сбит над территорией Стародубского муниципального округа. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Богомаз отдельно поблагодарил российских военных за пресечение попытки атаки ВСУ.

Утром 17 февраля глава региона сообщал о пяти беспилотниках ВСУ, сбитых силами ПВО над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. По словам губернатора, во время атаки никто не пострадал, разрушений в муниципалитетах нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ недалеко от города Курчатова, в котором находится атомная электростанция. По данным главы региона, городские объекты и АЭС повреждены не были.

В ДНР в результате удара ВСУ по Пантелеймоновке из РСЗО HIMARS 17 февраля погибли четыре человека, среди них ребенок. Еще шесть человек пострадали, в том числе корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский. По данным телеканала, военкор был ранен в ногу.