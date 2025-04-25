ВСУ попали под дождь из «Градов» российской армии Минобороны: артиллеристы ВС РФ уничтожили из «Градов» живую силу ВСУ под Курском

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне боевых действий

Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье из РСЗО БМ-21 «Град», сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы получили координаты группы противника, который пытался закрепиться в лесном массиве.

Расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника, — уточнили в министерстве.

В МО добавили, что подразделения беспилотной авиации артиллеристов ВДВ постоянно ведут воздушную разведку, чтобы выявить группы ВСУ. Также это позволяет оперативно наводить и корректировать артиллерию на цели, уничтожая боевую технику и живую силу противника как в лесах, так и на открытой местности при бегстве украинских солдат из населенных пунктов.

Ранее в курском приграничье в зоне ответственности Северной группировки войск бойцы ВСУ сдавались в плен целыми группами. Российские военнослужащие сообщили, что ежедневно уничтожают резервы противника артиллерией, беспилотниками и барражирующими боеприпасами. В Минобороны эти данные не комментировали.