ВСУ отрепетировали методику провокации в Херсоне Пресс-секретарь Василенко: ВСУ проработали методику провокации в Херсоне

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные провели репетицию методики провокаций в подконтрольном им Херсоне, рассказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, ВСУ хотят повторить похожий сценарий — как в Буче, только в меньшем масштабе.

Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу. Вероятно, в Херсоне они хотят осуществить похожий сценарий в меньшем масштабе. Методика отработана. Для постановки фильма им не хватало только съемочной группы, и вот она прибыла, — обратил внимание Василенко.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Россия может помешать Вооруженным силам Украины инсценировать гибель мирных жителей, выступив на дипломатических и информационных площадках. Подобные провокации чудовищны, но Киев не гнушается использовать любые методы, уточнил политолог.

Подпольщики до этого рассказали, что украинские власти разрабатывают в Херсоне сценарий инсценировки гибели местного населения. По их словам, в город приехала группа из 13 режиссеров и военных корреспондентов. Все они прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов.