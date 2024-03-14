ВСУ нацелились на Орловскую область Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Орловской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины запустили беспилотник в сторону Орловской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, средства ПВО успешно ликвидировали воздушную цель над территорией региона.

Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области, — уточнили в МО.

Несколько дней назад губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении БПЛА в Орле. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. По данным ведомства, также была уничтожена военная техника противника, в том числе пять танков и три самоходные реактивные установки.

Также бойцы Росгвардии отражали нападение украинских диверсионно-разведывательных групп близ поселка Теткино в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. Подразделения вели бой совместно с бойцами ВС России и пограничниками ФСБ.