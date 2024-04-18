ВСУ лишились склада боеприпасов на правом берегу Днепра Минобороны: танки Т-72Б3 ликвидировали склад ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72 вооруженных сил России

Танкисты группировки войск «Днепр» ликвидировали склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, экипажи Т-72Б3 действовали с закрытой огневой позиции.

Экипажи танков Т-72Б3 с закрытой огневой позиции уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра. Танкисты группировки войск «Днепр» выходят на точку и работают навесом по позициям противника за Днепром. Расстояние до цели — более двух километров. Корректировка стрельбы происходит в режиме реального времени, — уточнили в МО.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в зоне проведения спецоперации появился танк «Царь-мангал». Экипаж бронемашины выполнял задачу в Красногоровке, расположенной к западу от Донецка. Он опубликовал кадры, как боевая машина под атакой противника двигается по городу, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

Журналист отметил, что над бронемашиной «долго потешались» из-за ее внешнего вида, однако это прекратилось, когда танк показал себя в бою. На кадрах видно, как танк ездит по просматриваемым со многих позиций дорогам, преодолевая достаточно большие в рамках городских боев расстояния.