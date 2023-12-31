ВСУ четырежды потерпели фиаско на Купянском направлении Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО Украины

ВС России отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки украинская армия потеряла на данном участке СВО до 120 военных, танк Leopard-2, две боевые машины и два автомобиля.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики, — уточнили в МО.

Кроме того, группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила одну атаку ВСУ. Ведомство отметило, что противник был поражен в районе Серебрянского лесничества. В данной точке спецоперации украинская армия потеряла до 50 человек личного состава. Также на Донецком направлении ВС РФ трижды дали отпор ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на Белгород ударили по военным объектам в Харькове. Помимо этого, были ликвидированы представители ГУР и ВСУ, планировавших теракт в российском регионе. В ведомстве добавили, что в месте поражения находились до 200 иностранных наемников, которых хотели задействовать в террористических рейдах на территории РФ, граничащей с Украиной.