ВСУ атаковали Белгородскую область бомбами Hammer и ракетами HARM Средства ПВО сбили в Белгородской области четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины ударили по объектам в Белгородской области, противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Атака зафиксирована с 12:20 по 12:30 мск.

Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о нескольких взрывах на территории Белгорода после запуска сирены ракетной опасности. Уточнялось, что они были слышны на центральной площади города. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призывал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

До этого в Сети появились кадры из Волчанска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. На них видны значительные повреждения инфраструктуры города, расположенного вблизи границы на севере региона. Из-за пожаров фасады некоторых зданий покрылись сажей, другие дома продолжали полыхать в момент съемки.