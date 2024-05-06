ВСУ атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона Гладков: автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали движущийся по дороге автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, ВСУ использовали FPV-дрон.

Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территории самообороны, — поделился губернатор.

Гладков уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 в Белгороде. Медики оказали ему необходимую помощь, отметил губернатор. Врачи отправили пострадавшего на амбулаторное лечение.

Ранее ВСУ второй раз за день открыли огонь по селу Муром в Шебекинском городском округе 6 мая. По словам Гладкова, никто не пострадал. Однако в результате обстрела была повреждена линия электроснабжения, уточнил глава области.

Под отключение попали абоненты сел Муром, Архангельскоее и Нехотеевка. Также с проблемами частично столкнулись жители Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области заявил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.